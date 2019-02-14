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Market Alışverişinizi Yapabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları

Market Alışverişinizi Yapabileceğiniz En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İnternet alışverişlerinin yaygınlaşmasına kısa sürede ayak uyduran süpermarket zincirleri, müşterilerine online sipariş deneyimini sunmaya devam ediyorlar. Biz de bu listemizde, market alışverişlerinizi yapabileceğiniz en iyi Android uygulamalarını sıraladık.

İşten veya okuldan yorgun geldiğinizde, alışveriş yapmaya üşendiğinizde veya hava durumu kötü olduğunda market alışverişlerinizi ertelemek zorunda kalıyorsanız, artık bu işin de bir kolayı var. Birçok süpermarket zincirinin başarıyla uyguladığı, online market alışverişi deneyimi gerçekten de istenilen hizmeti fazlasıyla veriyor diyebilirim. Kahvaltılık ürünlerden temizlik gereçlerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü ürünü tek tıkla sepetinize ekleyebileceğiniz ve kapınıza kadar getirilmesini sağlayabileceğiniz online market alışverişi uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olduğunda da ilgili uygulamayı inceleyerek, dilerseniz müşteri hizmetlerine de bağlanabilirsiniz.

A101 A101
A101 A101 marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz. ÜCRETSİZ
CarrefourSA CarrefourSA
CarrefourSA CarrefourSA uygulaması ile Android cihazlarınızdan market alışverişinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Getir Getir
Getir Getir uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kolayca günlük süpermarket alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Migros Sanal Market Migros Sanal Market
Migros Sanal Market Migros Sanal Market, Migros Mağazalarında yer alan ürünleri internet üzerinden satın almanızı sağlayan bir mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ
Tazedirekt Tazedirekt
Tazedirekt Tazedirekt, sağlıklı beslenmek isteyen kullanıcılara hitap eden bir uygulama. ÜCRETSİZ
YunusOnline YunusOnline
YunusOnline YunusOnline uygulaması market alışverişlerinizi Android cihazlarınızdan yapabilmenizi sağlıyor. ÜCRETSİZ
bakkaldan bakkaldan
bakkaldan Semt bakkalınızdan hızlıca sipariş verin. ÜCRETSİZ

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