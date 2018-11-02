Sağlıklı Kilo Vermek (Zayıflamak) İçin En İyi Mobil Uygulamalar

Sağlıklı kilo vermek mi istiyorsunuz? Sağlıklı kilo vermek için diyet programı mı arıyorsunuz? Formda kalmak için ne yemeli? Kilo vermek, kilo almak, formda kalmak isteyenler için en iyi ücretsiz sağlık uygulamalarını bu listede topladık.

Samsung Gear Watch, Apple Watch, Xiaomi Mi Band ve diğer akıllı saat ve bilekliklerle uyumlu senkronize çalışan sağlık uygulamalarını Android telefon/iPhone’unuzda ücretsiz kullanabilirsiniz.

Fast food, abur cubur tüketiminin fazla, hareketliliğin oldukça az olduğu ülkemizde sağlıklı yaşama merhaba demenize yardımcı olacak en iyi sağlık fitness uygulamalarını bir araya getirdik. Diyete başlamak istiyor ancak hangi diyet programını uygulayacağınıza karar veremiyor veya metabolizmanız aşırı hızlı çalıştığından kilo almanın yollarını arıyor veyahut vücut kitle indeksiniz normal değerlerde; kilonuzu korumak (formda kalmak) için yemeniz gereken yiyeceklerin listesini öğrenmek istiyorsanız, hem Android hem de iOS platformunda bulunan, watchOS, Wear OS, Tizen gibi farklı işletim sistemlerinde çalışan bu sağlık uygulamaları göz atmanızı öneririz.