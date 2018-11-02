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Sağlıklı Kilo Vermek (Zayıflamak) İçin En İyi Mobil Uygulamalar

Sağlıklı Kilo Vermek (Zayıflamak) İçin En İyi Mobil Uygulamalar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Sağlıklı kilo vermek mi istiyorsunuz? Sağlıklı kilo vermek için diyet programı mı arıyorsunuz? Formda kalmak için ne yemeli? Kilo vermek, kilo almak, formda kalmak isteyenler için en iyi ücretsiz sağlık uygulamalarını bu listede topladık.

Samsung Gear Watch, Apple Watch, Xiaomi Mi Band ve diğer akıllı saat ve bilekliklerle uyumlu senkronize çalışan sağlık uygulamalarıAndroid telefon/iPhone’unuzda ücretsiz kullanabilirsiniz.

Fast food, abur cubur tüketiminin fazla, hareketliliğin oldukça az olduğu ülkemizde sağlıklı yaşama merhaba demenize yardımcı olacak en iyi sağlık fitness uygulamalarını bir araya getirdik. Diyete başlamak istiyor ancak hangi diyet programını uygulayacağınıza karar veremiyor veya metabolizmanız aşırı hızlı çalıştığından kilo almanın yollarını arıyor veyahut vücut kitle indeksiniz normal değerlerde; kilonuzu korumak (formda kalmak) için yemeniz gereken yiyeceklerin listesini öğrenmek istiyorsanız, hem Android hem de iOS platformunda bulunan, watchOS, Wear OS, Tizen gibi farklı işletim sistemlerinde çalışan bu sağlık uygulamaları göz atmanızı öneririz.

  • Sağlıklı zayıflama
  • Sağlıklı kilo verme
  • Sağlıklı kilo alma
  • Kilo kontrolü
  • Kilo takibi
  • Diyet programları
  • Fitness spor programları
  • Su içme hatırlatma
  • Diyet yemekleri / yemek tarifleri
  • Kalori hesaplama
  • Kalori sayacı
Lifesum Lifesum
Lifesum Lifesum, Android işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilmiş ücretsiz bir sağlık ve egzersiz uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Water Drink Reminder Water Drink Reminder
Water Drink Reminder Water Drink Reminder, su içmeniz gereken zaman geldiğinde sizi uyaran önemli ve yararlı bir Android sağlık uygulaması. ÜCRETSİZ
Runtastic Balance Runtastic Balance
Runtastic Balance Harika bir kalori sayacı ve yemek takibi uygulaması ÜCRETSİZ
YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü
YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü En iyi kilo verme ve diyet uygulaması ÜCRETSİZ
Yemek.com Yemek.com
Yemek.com Yemek.com uygulamasında her damak tadına uygun binlerce videolu yemek tarifine ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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