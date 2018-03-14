  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. Sims Benzeri Mobil Oyunlar

Sims Benzeri Mobil Oyunlar

Sims Benzeri Mobil Oyunlar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Sims benzeri mobil oyunlar listemizde en eğlenceli yaşam simülasyonu oyunlarına yer verdik. Electronic Arts’ın The Sims Mobile oyununu sevmeyenler için en iyi alternatifler bu listede.

Yılların eskitemediği yaşam simülasyonu oyunu Sims, mobil platformda da mevcut. Hem Android hem de iOS cihaz kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açılan The Sims Mobile oyunu PC’deki kadar başarılı ancak oynanışı etkileyen sorunları da var. Bu noktada Sims hayranları için Sims’e benzer oyunlar arayışı başlıyor.

Android/iOS için Sims’e benzeri oyun, en az Sims kadar keyifli oynanış sunan oyunları bulmak zor oldu. Sims’e benzeyen mobil oyun ne yazık ki fazla yok. Olanlar arasından da en iyileri bulmaya çalıştık. Aşağıda indirme bağlantılarıyla birlikte paylaştığımız Sims benzeri oyunların tümü ücretsizdir!

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste) LİSTELER Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)
Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Mobil Cihazlarımızda İnternet Erişimi Neden Yavaş? İşte Sebepleri ve Çözümleri İNTERNET Mobil Cihazlarımızda İnternet Erişimi Neden Yavaş? İşte Sebepleri ve Çözümleri
Oyunlar Yüzünden Yaşanmış 4 İnanılmaz Olay OYUN Oyunlar Yüzünden Yaşanmış 4 İnanılmaz Olay
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar LİSTELER Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Her iPhone'da Bulunması Gereken En İyi Oyunlar MOBİL Her iPhone'da Bulunması Gereken En İyi Oyunlar