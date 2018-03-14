Sims benzeri mobil oyunlar listemizde en eğlenceli yaşam simülasyonu oyunlarına yer verdik. Electronic Arts’ın The Sims Mobile oyununu sevmeyenler için en iyi alternatifler bu listede.

Yılların eskitemediği yaşam simülasyonu oyunu Sims, mobil platformda da mevcut. Hem Android hem de iOS cihaz kullanıcıları için ücretsiz indirilmeye açılan The Sims Mobile oyunu PC’deki kadar başarılı ancak oynanışı etkileyen sorunları da var. Bu noktada Sims hayranları için Sims’e benzer oyunlar arayışı başlıyor.

Android/iOS için Sims’e benzeri oyun, en az Sims kadar keyifli oynanış sunan oyunları bulmak zor oldu. Sims’e benzeyen mobil oyun ne yazık ki fazla yok. Olanlar arasından da en iyileri bulmaya çalıştık. Aşağıda indirme bağlantılarıyla birlikte paylaştığımız Sims benzeri oyunların tümü ücretsizdir!