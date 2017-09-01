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Telefonunuzu Hızlandıracak En İyi Android Uygulamaları

Telefonunuzu Hızlandıracak En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlarımız kullanım alışkanlıklarına ve donanıma bağlı olarak zamanla performans konusunda performans kaybı yaşayabiliyor. Bu durumlarda kullanabileceğiniz uygulamalardan hazırladığımız listemizde, telefonunuzu hızlandıracak en iyi Android uygulamalarını bulabilirsiniz.

Yeni nesil Android cihazlar, performans anlamında iyileştirmeler yapıldığından dolayı eskiye kıyasla daha stabil çalışıyorlar. Ancak, herkesin bu cihazları kullanma lüksü olmadığından bu kadar şanslı olmayabiliyorlar. Düşük ve orta segment akıllı telefonlarınız zamanla yavaşlamaya başladıysa ve kullanımınızı büyük ölçüde etkiliyorsa, bu durumu kendi imkanlarınızla çözebilmeniz mümkün. Play Store’da yer alan telefon hızlandırma uygulamaları, telefonunuzda gereksiz yere çalışan uygulamaları ve arka plan işlemlerini durdurarak performans artışı sağladığı gibi önbellek dosyalarını da temizleyerek en iyi verimi alabilmenizi sağlıyor. Bu alanda en iyiler arasında gösterilen hız artırma uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Android Booster Free Android Booster Free
Android Booster Free Android akıllı telefon ve tabletinizin hızını ve batarya ömrünü arttırmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
App Cache Cleaner App Cache Cleaner
App Cache Cleaner App Cache Cleaner, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulamadır. ÜCRETSİZ
APUS Booster+ APUS Booster+
APUS Booster+ APUS Booster+ pratik bir telefon performansı artırma uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Cooler Master Cooler Master
Cooler Master Cooler Master, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir ısı kontrolü uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
DU Speed Booster DU Speed Booster
DU Speed Booster DU Speed Booster ile Android cihazınızın performansını ciddi anlamda arttırabilirsiniz ÜCRETSİZ
Memory Booster Memory Booster
Memory Booster Memory Booster, Android cihazınız için bellek optimizasyon uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
GO Speed GO Speed
GO Speed Akıllı telefonunuz yavaşladıysa, GO Speed uygulamasıyla gereksiz dosyaları temizleyerek performansın artmasını sağlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Clean Master Clean Master
Clean Master Clean Master ksmobile.com tarafından Android cihazlar için geliştirilen bellek temizleme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Power Clean Power Clean
Power Clean Power Clean uygulamasını kullanarak Android cihazınızı kolayca gereksiz dosya ve uygulamalardan temizleyebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Clean Fast Clean Fast
Clean Fast Clean Fast uygulamasıyla telefonunuzun hafızasını dolduran gereksiz dosyaları temizleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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