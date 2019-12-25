YouTube Videosu İndirme Programları

En iyi YouTube videosu indirme sitesi ve YouTube video indirme programı bu listemizde. YouTube videosu indirmek için en kolay ve en hızlı yöntemin YouTube video indirme siteleri olduğunu biliyorsunuzdur. YouTube video indirme programsız mümkün tabii ancak YouTube video indirme programı her zaman için çok daha fazla seçenek sunar. Bu listemiz en iyi YouTube video indirme programlarını bir araya getiriyor.

YouTube video indirme seçeneği sadece premium kullanıcılara sunuluyor. YouTube Premium ücreti pahalı olduğundan çoğu kullanıcı YouTube videolarını ücretsiz indirmenin yolunu arıyor. 8K kaliteye kadar çıkabilen YouTube videolarını indirmek iki şekilde mümkün. Birincisi; YouTube video indirme programı aracılığıyla. Windows 7, 8, 10 tüm Windows işletim sistemleriyle uyumlu ücretsiz birçok YouTube video indirme programı mevcut ve kullanımları oldukça basit. YouTube videolarını 2 en fazla 3 adımda dilediğiniz kalitede ve formatta bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. YouTube videosu indirme programlarının çoğu YouTube videoları MP3 MP4 olarak indirmenize izin veriyor. İkincisi; YouTube videosu indirme sitesi aracılğıyla. YouTube video indirme siteleri, YouTube videolarını programsız indirmek isteyenler için en iyi seçenek. Birçok ücretsiz YouTube video indirme sitesi mevcut ve siteler de program gibi çalışıyor; YouTube bağlantısını kopyalayıp yapıştırıyor, kalite ve format seçimi yapıyor ve videoyu bilgisayarınıza indiriyorsunuz.

YouTube video nasıl indirilir? İşte bu kadar basit! Aşağıda en iyi YouTube video indirme siteleri ve YouTube video indirme programları listelenmiştir. Program ve sitelerle şunları yapabilirsiniz: