Lite MP3 Cutter uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ses dosyalarını kolaylıkla kesebilirsiniz.

Lite MP3 Cutter uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ses dosyalarını kolaylıkla kesebilirsiniz.

Bir ses kaydı ya da müzik dosyasında belirli bir alanı kesmek istediğinizde, bu işlemi bilgisayardan online olarak ya da çeşitli uygulamalarla yapabiliyorsunuz. Ancak bunların olmadığı durumlarda ne yazık ki pek mümkün değildi. Lite MP3 Cutter uygulaması bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiş, oldukça kolay bir kullanıma sahip ses kesme uygulaması olarak öne çıkıyor.

Kesmek istediğiniz ses dosyalarını uygulamada açtıktan sonra başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayıp sonrasında Kaydet tuşuna basmak kadar kolay adımlarla istediğiniz ses dosyasını kesebileceğiniz uygulamada, bu dosyaları alarm, zil sesi ya da bildirim tonu olarak da ayarlayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Lite MP3 Cutter uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.