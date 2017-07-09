Little Movies
iPhone İçin Film Önerileri Uygulaması
Her gün film tavsiyesi
Little Movies, film önerileri (tavsiyeleri) alabildiğiniz ücretsiz bir mobil uygulama. Sevdiklerinizle veya tek başınıza film izlemek istediğinizde ancak ne televizyonda ne de internette izleyecek bir şeyler bulamadığınızda yardımcı olan harika bir uygulama.
Akşam sevgilinizle, ailenizle veya arkadaşlarınızla film izlemeye karar verdiniz ancak film seçme işinde iyi değil misiniz? Little Movies uygulamasını iPhone’unuza indiriyorsunuz ve film önerilerine bakıyorsunuz. Uygulamanın güzel tarafı; filmleri günlük olarak önermesi. Her gün, farklı türde (aksiyon, drama, macera, komedi, suç) film tavsiyeleri ile karşılaşıyorsunuz. Dilerseniz hatırlatmayı açarak uygulamaya girmenize gerek kalmadan akşam veya gece vakti film önerisi alabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- epcsht
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