Logitech, Profesyonel Oyuncu Kulaklığı Üreten Astro Gaming'i Satın Aldı

Ürettiği teknolojik ürünleri ile oldukça fazla sevilen Logitech, oyuncuları çok mutlu edecek bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bu satın alma işlemi ile birlikte, ürettiği kaliteli oyuncu kulaklıkları ile bilinen Astro Gaming artık Logitech çatısı altında hizmet verecek.

Bildiğiniz üzere Logitech, oyuncular için oldukça kaliteli ürünler üretiyor. Klavye, mouse ve hoparlör gibi ürünleriyle teknoloji piyasasında oldukça önemli bir marka olan Logitech, gelecek yıllarda da bu yerini korumak istiyor. Bu hedefi için Astro Gaming şirketini 85 milyon dolar karşılığında satın alan şirket, önümüzdeki yıldan itibaren oyunculara özel yeni ürünler üretecek.

Profesyonel oyuncu kulaklığı üreten Astro Gaming daha çok oyun konsollarına yönelik ürünler piyasaya sunuyor. Logitech ise oyun konsolları için yeterli ekipman üretemediği için bu konuda deneyimli bir şirketten destek almak istedi. Bu yüzden Astro Gaming ile güçlerini birleştiren Logitech, ilerleyen yıllarda oyun konsolu sahiplerini oldukça mutlu edecek gibi görünüyor.

Dijital oyunların yaygınlaşması ile birlikte oyuncular da bilgisayar ekipmanlarını güçlendirmeye başladılar. Oyuncu ekipmanları ile oyunları daha zevkli oynayabilen oyuncular, Logitech markasını artık daha fazla tercih edecek gibi görünüyor.

Logitech’in 85 milyon dolara Astro Gaming’i satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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