LoL GG
iPhone ve iPad İçin League of Legends Uygulaması
League of Legends oyuncuları için Türkçe yardımcı uygulama
LoL GG, League of Legends oyuncuları için hazırlanmış Türkçe yardımcı uygulama. Türkiye sunucusuna özel en iyi Türkçe içerikli LoL uygulaması diyebilirim. Hem iPhone hem de iPad'de kullanılabiliyor.
Birbirinden güzel, yüksek kalitede LoL duvar kağıtları, şampiyonların hikayelerinden yetenek ve büyülerine her şeye ulaşabildiğiniz Şampiyonlar, hafta ücretsiz şampiyonlarından kostüm indirimlerine takip yapabildiğiniz Mağaza, o anda oynanmakta olan maçın detaylı analizinden takımlardaki oyuncuların lig, puan ve seri bilgilerine; LoL’da ne kadar vakit geçirdiğinizden sunucu durumuna her şeyi öğrenebildiğiniz Araçlar, haftanın en iyi maçlarından anlar ve şampiyon ön izlemelerinden Türkiye ve yurt dışı LoL arenasında olan bitenler, transfer haberleri, turnuvalar ve oyun haberlerine her şeyi bulabildiğiniz Medya bölümü LoL GG – League of Legends İçin Türkçe Yardımcı uygulamasında yer alıyor. Daha da güzeli; içerik sürekli güncel tutuluyor ve yenileniyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
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