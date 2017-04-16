?     Geri Bildirim
Lonely Cube
TamindirMobilOyunlarBulmacaLonely Cube - Android Için Bulmaca Oyunu

Lonely Cube

Lonely Cube İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Lonely Cube
Lonely Cube
Lonely Cube
Lonely Cube
Lonely Cube
Lonely Cube

Lonely Cube oyununda küpü stratejik olarak yere düşürün!

Uğur Sağlam Son güncelleme 36 dakika önce

Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve bulmaca oyununun içerisinde zekanızı da kullanmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Lonely Cube, sizden müthiş bir strateji kurmanızı bekliyor.

İlk başlarda kolay gözüken fakat yeni bölümlere geçtikçe zorlanacağınız Lonely Cube, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir oyun. Oyun oldukça zevkli fakat eğer takıldığınız bir nokta olursa sinir krizleri geçirebilirsiniz. Bu yüzden oyuna ön yargılı yaklaşmamaya çalışın.

Lonely Cube oyununun amacı oldukça basit. Size verilen küpü ekranda gördüğünüz tüm alanda gezdirmelisiniz. Yani küpün temas etmediği hiçbir zemin kalmamalı. Küpün bir kere temas ettiği bir alandan tekrar geçemiyorsunuz. Eğer tek bir noktaya bile temas etmeden küpü yere bırakırsanız yine oyunu kaybediyorsunuz. Yeni bölümlere geçebilmek için oyunun kurallarına uymanızda fayda var. Bu yüzden küpü tüm zemine değdirin. Elbette bunu zekanızı kullanarak yapmalısınız. Küp tüm noktalara değdikten sonra gönül rahatlığıyla yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Oldukça zevkli bir oyun olan Lonely Cube'un bağımlısı olacaksınız. Hadi hemen şimdi siz de Lonely Cube'u indirin ve zekanızı geliştirmeye başlayın.

Lonely Cube için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Blind Mystics
Lonely Cube QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  3. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  4. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu