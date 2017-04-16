Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve bulmaca oyununun içerisinde zekanızı da kullanmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Lonely Cube, sizden müthiş bir strateji kurmanızı bekliyor.

İlk başlarda kolay gözüken fakat yeni bölümlere geçtikçe zorlanacağınız Lonely Cube, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir oyun. Oyun oldukça zevkli fakat eğer takıldığınız bir nokta olursa sinir krizleri geçirebilirsiniz. Bu yüzden oyuna ön yargılı yaklaşmamaya çalışın.

Lonely Cube oyununun amacı oldukça basit. Size verilen küpü ekranda gördüğünüz tüm alanda gezdirmelisiniz. Yani küpün temas etmediği hiçbir zemin kalmamalı. Küpün bir kere temas ettiği bir alandan tekrar geçemiyorsunuz. Eğer tek bir noktaya bile temas etmeden küpü yere bırakırsanız yine oyunu kaybediyorsunuz. Yeni bölümlere geçebilmek için oyunun kurallarına uymanızda fayda var. Bu yüzden küpü tüm zemine değdirin. Elbette bunu zekanızı kullanarak yapmalısınız. Küp tüm noktalara değdikten sonra gönül rahatlığıyla yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Oldukça zevkli bir oyun olan Lonely Cube'un bağımlısı olacaksınız. Hadi hemen şimdi siz de Lonely Cube'u indirin ve zekanızı geliştirmeye başlayın.