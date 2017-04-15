Loopy Mazes, efsanevi Pac-Man oyununun retro grafiklerle donatılmış bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu retro grafiklerle geliştirilen oyunda tıpkı Pac-Man'de olduğu gibi düşmanlardan kaçıyor ve yemleri topluyorsunuz.

3 boyutlu labirentler arasında geçen Loopy Mazes, heyecanı yüksek bir labirent oyunudur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda atari oynuyormuş gibi bir hisse kapılabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Retro tarz bir atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken engellere takılmadan labirent içerisinde dolaşmak. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Havadan düşen engeller, peşinize takılan düşmanlar ve daha fazlası Loopy Mazes oyununda sizleri bekliyor. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve çıkmaz sokaklara girmemelisiniz. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı haritaların yer aldığı oyunda zevkli dakikalar geçirebileceğinizi söyleyebilirim.

Eğer labirent oyunlarından zevk alan biriyseniz Loopy Mazes'i mutlaka denemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Retro tarz küp küp grafikleri ve heyecanlı oynanışyla boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın.

Loopy Mazes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.