Loopy Mazes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Pac-Man tarzı bir kurguya sahip olan oyunda düşmanlardan kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Retro grafiklere sahip zevkli bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkan Loopy Mazes, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda tıpkı Pac-Man oyununda olduğu gibi engellerden ve düşmanlardan kaçıyor, karşımıza çıkan noktaları yiyiyoruz. Dikkatli olmamız gereken oyunda çıkmaz sokaklara girmememiz gerekiyor. Sonsuz kurguya sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Havadan düşen engellerden kaçmalı ve peşinize düşen düşmanlara yakalanmamalısınız. Farklı labirentlerin yer aldığı oyunda kafanızı çalıştırmanız gerekiyor. Ayrıca farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda çok eğleniyorsunuz. Eğer labirent oyunlarından zevk alıyorsanız Loopy Mazes'i mutlaka denemelisiniz.

Labirent oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Loopy Mazes, aksiyonu ve macerayı bir arada yaşama imkanı sunuyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun olan Loopy Mazes'i sakın kaçırmayın.

Loopy Mazes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.