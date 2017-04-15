?     Geri Bildirim
Loopy Mazes
TamindirMobilOyunlarAksiyonLoopy Mazes - IOS Için Labirent Oyunu

Loopy Mazes

(iOS)
Loopy Mazes İndir Hemen İndir

56 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Loopy Mazes
Loopy Mazes
Loopy Mazes
Loopy Mazes
Loopy Mazes

Birbirinden farklı labirentlerin arasında ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 35 dakika önce

Loopy Mazes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Pac-Man tarzı bir kurguya sahip olan oyunda düşmanlardan kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Retro grafiklere sahip zevkli bir labirent oyunu olarak karşımıza çıkan Loopy Mazes, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda tıpkı Pac-Man oyununda olduğu gibi engellerden ve düşmanlardan kaçıyor, karşımıza çıkan noktaları yiyiyoruz. Dikkatli olmamız gereken oyunda çıkmaz sokaklara girmememiz gerekiyor. Sonsuz kurguya sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Havadan düşen engellerden kaçmalı ve peşinize düşen düşmanlara yakalanmamalısınız. Farklı labirentlerin yer aldığı oyunda kafanızı çalıştırmanız gerekiyor. Ayrıca farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda çok eğleniyorsunuz.  Eğer labirent oyunlarından zevk alıyorsanız Loopy Mazes'i mutlaka denemelisiniz.

Labirent oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Loopy Mazes, aksiyonu ve macerayı bir arada yaşama imkanı sunuyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun olan Loopy Mazes'i sakın kaçırmayın.

Loopy Mazes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Loopy Mazes için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
PigCell Studio
Loopy Mazes QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  2. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  3. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Loopy Mazes Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster