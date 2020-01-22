Asphalt 9: Legends, Windows, Mac, iOS, Android, tüm cihazlarda oynanabilen oldukça popüler bir araba yarışı oyunu. Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi ünlü üreticilerin gerçek hiper otomobilleriyla dünya çapında muhteşem mekanlarda yarışıyorsunuz.

Apple başta olmak üzere birçok markadan ödül kazanan araba yarış oyununda gerçeğini aratmayan 60’dan fazla araba bulunuyor. Araba düzenleyiciden arabanızın rengini ve materyalleri seçiyor, jant ile fren kaliperlerinin renklerini seçerek ve hatta karbon parçalar ekleyerek aracınızı tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. 80 pist gerçek dünyadan birebir. Amerika’nın kırlarında devasa kasırgaların kıyısında, Himalayalar’da heyelanlarda, Karayip’lerde kum sahillerinde yer çekimine karşı koymaya zorlayan yarışlara katılıyorsunuz. İster tek oyunculu Kariyer modunda maceraya atılın, ister 900’den fazla etkinliğe katılın.

Asphalt 9: Legends Özellikleri