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Assetizr 1.0 (Mac)
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  2. Uygulama
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  4. Assetizr - Fotoğraf Sıkıştırma Programı

Assetizr

1.0
Mac
Assetizr
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir yardımcı uygulama

Assetizr, fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırmanıza ve sıkıştırmanıza olanak sağlayan bir programdır.

Kullanışlı menüleri ve işlevsel özellikleriyle dikkat çeken Assetizr, bilgisayarlarınızda bulunması gereken bir program. Fotoğraflarınızı sıkıştırarak boyuttan kazanç sağlama imkanı sunan Assetizr, aynı zamanda boyutlandırma imkanı da sunuyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz program ile kalite kaybı da yaşamıyorsunuz. Fotoğraf ile uğraşanların büyük bir beğeniyle kullanabileceğini düşündüğüm Assetizr, sizleri  bekliyor. Bu tarz bir program arayışınız varsa işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Hoş arayüzü ve kolay kullanımıyla dikkat çeken bu programı kaçırmayın.

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