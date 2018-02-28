BTT Remote Control, Mac bilgisayar kullanıcıları için uzaktan kontrol uygulaması. Mac’inizle birlikte tüm uygulamaların kontrolünü iPhone / iPad cihazınızdan sağlamak için kullanabileceğiniz en iyi uzaktan kontrol uygulamalarından biri. Apple Remote Desktop kadar gelişmiş olmasa da iş görüyor.

Her Mac bilgisayarda olması gereken programlardan BetterTouch ile birlikte kullanılabilen BTT Remote Control, sadece Mac ile uyumlu. Fare imlecini kontrol etme, Mac klavyenin medya tuşlarına erişme (çalma/duraklatma, ses değiştirme, parlaklık ayarlama vs), herhangi bir uygulamanın menü çubuğuna erişip kullanma, uygulama açma, Mac’den iPhone’a dosya transfer etme ve daha birçok özelliğe sahip olan uzaktan kontrol uygulamasının sorunsuzca çalışması için iPhone ile Mac’in aynı WiFi ağına bağlı olması gerekiyor.

Dikey ve yatay yönde kullanmayı destekleyen, iPhone için özel arayüz sunan ve özelleştirmeye açık Mac uzaktan kontrol uygulaması BTT Remote Control, ücretsiz olarak geliyor.