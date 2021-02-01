Coolmuster Android Assistant, Mac için Android telefonu bilgisayara yedekleme programıdır.
Mac için Coolmuster Android Assistant, Android cihazlar için bir veri yöneticisidir. Kullanıcıların kişiler, mesajlar, arama kayıtları, kitaplar, uygulamalar, medya dosyaları ve daha fazlası dahil çeşitli Android dosyalarını doğrudan Mac bilgisayarda düzenlemesine, aktarmasına ve yönetmenize olanak tanır. Birden fazla işlevi bir araya getiren bu program, en iyi Android yardımcınız olacak!
Coolmuster Android Assistant İndir - Mac için Android Yedekleme Programı
- Android’den Mac’e veri yedekleme ve geri yükleme: Yanlışlıkla silme, kartı biçimlendirme, fabrika ayarlarına sıfırlama, cihaz root’lama vb. nedenle beklenmedik veri kaybı olması durumunda Android verilerinin bir yedeğini almak akıllıca olacaktır. Hepsi bir arada Android veri yöneticisi olarak Coolmuster Android Assistant, kullanıcıların Android cihazlarındaki verileri yedeklemelerine ve geri yüklemelerine yardımcı olur.
- Tek tıkla Android veri yedekleme: Android’deki verileri kolayca yedeklemek için, tek tıkla tüm Android dosyalarını Mac’e yedeklemeyi destekler. Ayrıca kategoriye göre (rehber, SMS, arama kayıtları, müzik, videolar, uygulamalar, belgeler ve kitaplar) Android cihazdaki verileri Mac’e yedekler.
- Tek tıkla Android verileri geri yükleme: Android telefonunuzdaki önemli verileri kaybettiniz mi? Android verilerinizin yedeği Mac’te olduğu sürece, yedeği Android cihazınıza tek tıkla anında geri yükleyebilirsiniz.
- Android’den Mac’e / Mac’ten Android’e transfer (aktarım): Kullanıcıların Android cihazlarındaki kişileri, arama kayıtları, metin mesajları, uygulamaları, müzikleri, fotoğrafları ve videoları, kitapları, belgeleri ve fazlasını Mac bilgisayarda önizlemelerine ve dışa aktarmalarına olanak tanır.
- Android kişi yöneticisi: Program, kullanıcıların Mac üzerinde yeni kişiler kaydetmesine, kişi bilgilerini düzenlemesine, istenmeyen telefon numaralarını silmesine, kişi listesini aktarmasına, kişi yedeği Android’e aktarmasına olanak tanır.
- Android için uygulama yöneticisi: Bu Mac aracının yardımıyla, uygulamaları Android cihazınıza özgürce seçip indirebilir, uygulamaları kaldırabilir ve Android telefonunuzdaki uygulamaları hızlıca Mac bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.
- Android için medya yöneticisi: Program, kullanıcıların fotoğrafları, videoları, e-kitapları ve müzikleri Android’den Mac’e aktarmasına olanak tanır. Android fotoğrafları, şarkılar, PDF dosyaları, ePub dosyaları, TXT dosyaları ve fazlasını Mac bilgisayara özgürce ekleyebilir veya silebilirsiniz.
- Desteklenen Mac bilgisayarlar: Mac OS X 10.9 ve üzeri sürümleri çalıştıran hemen hemen tüm Mac bilgisayarlarla harika çalışır. Mac’iniz için tamamen güvenlidir ve endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Desteklenen Android cihazlar: Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, Google, ZTE, Huawei vb. markaların telefonları ve tabletleri, Android 2.0 - 9.0 sürümü desteklenir.
YORUMLAR