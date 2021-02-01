Mac için Coolmuster Android Assistant, Android cihazlar için bir veri yöneticisidir. Kullanıcıların kişiler, mesajlar, arama kayıtları, kitaplar, uygulamalar, medya dosyaları ve daha fazlası dahil çeşitli Android dosyalarını doğrudan Mac bilgisayarda düzenlemesine, aktarmasına ve yönetmenize olanak tanır. Birden fazla işlevi bir araya getiren bu program, en iyi Android yardımcınız olacak!

Coolmuster Android Assistant İndir - Mac için Android Yedekleme Programı