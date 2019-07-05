Videolardan GIF oluşturmak istiyorsanız, GifTuna uygulamasını Mac işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Anlık mesajlaşma uygulamalarında, sosyal medyada veya web sitelerinizde paylaşmak üzere GIF dosyaları oluşturmak istiyorsanız, sizin için oldukça kolay ve pratik bir araç olacağını düşündüğüm GifTuna uygulamasını deneyebilirsiniz. Video dosyalarınızı seçtikten sonra kısa süre içerisinde GIF formatına dönüştürebilmenize imkan tanıyan GifTuna uygulamasında yüksek kaliteli GIF dosyaları oluşturabilirsiniz.

GIF dosyalarının boyutunu ayarlayabileceğiniz, FPS ve renk ayarlarını düzenle yebileceğiniz GifTuna uygulamasında, yükleyeceğiniz videoları daha önceden kırpmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer, videonun belirli bir bölümünden sonuna kadar olan kısmı dönüştürmek istiyorsanız GifTuna uygulamasından bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri