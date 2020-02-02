iMazing HEIC Converter uygulaması ile Mac işletim sistemli bilgisayarlarınızda HEIC formatlı fotoğrafları JPG ve PNG formatına dönüştürebilirsiniz.

iOS 11 ile hayatımıza giren HEIC formatı, JPEG formatına göre daha verimli olmasıyla biliniyor. Her platformda desteklenmeyen bu formattaki fotoğrafları diğer cihazlarda görüntülemek için bir dönüştürme işlemi yapmak gerekebiliyor. iMazing HEIC Converter uygulaması da, Mac işletim sistemli cihazlarınızda HEIC dosyalarını JPG ve PNG formatına kolaylıkla dönüştürme nizi sağlıyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan iMazing HEIC Converter uygulamasında, fotoğrafları sürükleyip bırakarak dönüştürme işlemini kolayca başlatabiliyorsunuz. 10.9 Mavericks ve üstü macOS sürümleriyle uyumlu olarak çalışan uygulamada JPG çıktısının sıkıştırma/kalite oranını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda dosyanız, JPG’e dönüştürürken EXIF verilerini de içeriyor. Kullanımı kolay ve ücretsiz bir çözüm olan iMazing HEIC Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.