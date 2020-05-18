iMyFone iBypasser ile Mac cihazlar üzerinde iCloud kilidi kırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle ikinci el iPhone ya da iPad aldığınızda karşınıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi iCloud kilidi oluyor. Her iCloud şifresi tek bir cihazla eşleştiğinden, bu şifreyi girmeden cihaza ulaşamıyorsunuz. Bunu aşmak için iCloud şifresini girmeniz ve daha sonra bu şifreyi kaldırmanız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapabilecek konumda değilseniz, başka yollar denemeniz gerekiyor.

iMyFone iBypasser adı verilen Mac programı ise bu işlemi sizin için daha kolay hale getiriyor. Aslında bu program, şifreyi girmeden cihaza ulaşmanıza yardımcı oluyor. Böylece cihazın ayarlarına gidip, yeni bir şifre girme ya da şifreyi değiştirme imkanı bulabiliyorsunuz. Eğer bu işlemi yapmazsanız, cihazın tamamen kullanılmaz hale geldiğini hatırlatalım.

Fakat hatırlatmamızda yarar var: MacOS için iBypasser ile etkinleştirme kilidini atladıktan sonra, iPhone / iPad / iPod touch otomatik olarak jailbreak yapılacak. Bu işlem yapıldığında ise telefon görüşmesi, 4G bağlantısı ve iCloud işlevi dışında cihaza günlük kullanım için tekrar erişebilirsiniz. Kısaca bu işlemle cihazı açtığınızda, bazı özelliklerin kullanılamaz olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple en sağlıklı yöntem, şifreyi girerek cihaza ulaşmaya çalışmak. Şifreye ulaşamadığınız durumlarda bu programı deneyerek, bazı sıkıntıları aşabilirsiniz; ancak cihazı yine tam randımanlı kullanmanız mümkün olmayacak.

iMyFone iBypasser özellikleri