Iris uygulamasını kullanarak ekranınızın yaydığı zararlı mavi ışıklardan kurtulabiliyorsunuz. Daha sağlıklı ve verimli ekran kullanımının önünü açan Iris uygulaması aynı zamanda basit kullanımıyla da dikkat çekiyor. Göz sağlığı açısından oldukça kritik bir önem taşıyan Iris uygulamasını kullanarak ekranınızın ışık değerlerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor ve gözlerinizin yorulmasının önüne geçebiliyorsunuz.

Kullanışlı ve basit bir kullanım deneyimi sunan Iris uygulaması ile dilediğiniz modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Iris uygulaması ile ekranın yaydığı mavi ışık miktarını kısabilir ve aynı zamanda da PWM titremesi adı verilen minik titreşimlerin önüne geçebilirsiniz. Verimlilik ve sağlık yönünden mutlaka her bilgisayarda olması gerektiğini düşündüğüm Iris uygulaması kolay bir kullanım arayüzüyle de karşımıza çıkıyor. Eğer gözlerinize önem veriyorsanız ve uzun süreler ekran başında kalıyorsanız Iris uygulamasını kesinlikle denemelisiniz.

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