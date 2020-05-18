iTransor for WhatsApp, Mac üzerinde Android telefonunuzdan iPhone'a WhatsApp dosyaları aktarmak için kullanılabilen bir programdır. Satın almak için bağlantı adresine göz atabilirsiniz.

Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçme kararı alanların en çok sorduğu soru "Eski telefondaki WhatsApp konuşmalarını yeni telefona nasıl aktarırım?" oluyor. Çünkü hem üreticilerin kendilerinin sunduğu hem de üçüncü parti birçok yedekleme uygulamaları/programları WhatsApp mesajlarını aktarmayı desteklemiyor.

Sadece fotoğraflarınız, videolarınız, kısa mesajlarınız, rehberiniz, belgelerinizi yeni telefona alabiliyorsunuz. WhatsApp’ın kendi içerisinde yedekleme sistemi mevcut olsa da platformlar arası desteklenmiyor. iPhone kullanıcıysanız WhatsApp yedeğini sadece iCloud’a alabiliyorsunuz. Android telefon kullanıyorsanız WhatsApp yedeğini Google Drive’a almak zorundasınız. Başka platforma geçme kararı aldığınızda WhatsApp konuşmalarınız cihazda veya bulutta kalıyor. Bu noktada WhatsApp aktarma programı yardıma koşuyor.

WhatsApp Konuşmalarını Yeni Telefona Aktarma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızdan ise iTransfor hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hem programın nasıl kullanıldığını daha yakından görebilir hem de tüm adımları yakinen inceleyebilirsiniz. Yazımızda yer alan adımları izlediğinizde göreceğiniz üzere, WhatsApp dosyalarınız kolayca bir başka telefona aktraılacak ve bunun için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekmeyecek.

iTransor for WhatsApp Mac Sürümü Özellikleri