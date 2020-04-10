Instagram hesabınızı büyütmenizi sağlayan ve tüm özellikleri barındıran bir Instagram pazarlama aracı. Yeni takipçiler, beğeniler, yorumlar ve mesajlar kazanın. Influencer'lar, sektörünüzün liderleri ve hedef kitlenize ait kullanıcılarla arama yapın ve iletişim kurun.

Diğer pazarlama çalışmalarına zaman ayırabilmeniz için görevleri otomatik olarak zamanlayın. Tüm yayınlarınızı önceden hazırlayın ve Keygram'ın sizin için otomatik olarak yayınlamasına izin verin. Yayınlar, belirli bir saat ve tarihte yayınlanacak şekilde ayarlanabilir.

Otomatik görevler ayarlayarak tekrarlayan manuel aramalardan kaçının. Her arama arasında bir gecikme belirleyin ve ardından arama sonuçlarındaki her bir yayını beğenme ve yorumlama gibi aktiviteler gerçekleştirin.