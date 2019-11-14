Krisp, Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen gürültü önleyici program. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların işine yarayacak bir uygulama. Uzaktan iş toplantıları yaparken arka plandan gelen sesi engellemek veya kişilerinizle görüntülü görüşme yaparken arkadan gelen sesleri oldukça azaltmak veyahut YouTube’da yayın yaparken, Vlog çekerken arkadaki sesi, gürültüyü engellemek gibi farklı senaryolarda fayda sağlayan harika bir ses programı Krisp. Konuşurken arka planının sesinizi bastırmasından şikayetçiyseniz, iyi bir ekipmana para dökmek yerine Krisp’i kullanabilirsiniz. Mac için de ücretsiz!

WhatsApp’ta görüntülü konuşurken arka plan sesini yok etmek, Google Hangouts veya başka platformda iş arkadaşlarınızla toplantı yaparken arkadan gelen sesi engellemek, YouTube’da video çekerken arka sesi azaltmak veya evden Çağrı Merkezi çalışanı olarak arka sesi önlemek için kullanabileceğiniz etkili programlardan biri Krisp. Konuşmak için sessiz bir yer aramanız veya ortamı sessizleştirmek için bütçenizi aşacak harcamalar yapmanız gerekmiyor. Bilgisayarınıza Krisp’i indiriyorsunuz, tek tıkla mikrofon ve hoparlörler için gürültüyü kapatıyorsunuz. Hem sizin sesiniz karşı tarafa net gidiyor hem de karşı tarafın sesi size berrak geliyor. Krisp, ses işlemeyi yerel olarak gerçekleştiriyor, yani sesiniz sunuculara aktarılmıyor.

Kişinin sesine uyum sağlayan ve sürekli gelişen bir yapay zeka teknolojisini kullanan Krisp, 200’den fazla ülkede 30 binden fazla kullanıcının tercih ettiği bir gürültü önleme programı. https://krisp.ai/#action sayfasından Krisp’in gürültü engelleme konusunda ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz.