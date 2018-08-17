Krita, ücretsiz ve açık kaynak olmasıyla öne çıkan çizim programı. Profesyonel çizim programlarının oldukça pahalı olduğu Mac platformunda ücretsiz alternatif arıyorsanız tavsiye ederim. Konsept sanatçılar, illüstratörler, özel efekt endüstrisi için tasarlanan bir çizim aracı lakin sadece profesyonellere değil; amatörlere de hitap ediyor.

Mac bilgisayar kullanıcıları için geliştirilmiş profesyonel çok sayıda çizim programı mevcut lakin çoğunluğu abonelik modelli olduğundan ücretsiz ya belli bir süreliğine kullanıma izin veriyor ya da belli araçlarla sınırlandırıyor. Tamamen ücretsiz çizim programları da profesyonel araçlar sunmuyor. Bu noktada alternatif arayışında karşımıza çıkan Krita, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılara uygun olması ve yenilikçi özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Paneller dahil düzenleme yaparak özel çalışma alanı oluşturma, eli titreyenler için fırça sabitleyici, sağ tıklayarak hızlıca renk ve fırça paletine ulaşma, dış kaynaklardan fırça ve doku paketleri aktarma, çizim yardımcıları (asistanları), katman yönetimi, yansıtma araçları, tam renk yönetimi (ICC, EXR), OpenGL ve HDR desteği, PSD (Photoshop’ta açılmasa dahi) dosyalarını açma ve daha saymakla bitiremeyeceğim özelliğe sahip olan Krita, eğitim videoları da hazırlıyor. İnternet üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz videolarla programın nasıl kullanıldığını öğreniyorsunuz. Tabii ki; yaratıcılığınızı konuşturmak size kalmış.