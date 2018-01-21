Moonitor, piyasa analizi yapmanıza olanak sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Basit kullanımı ve işlevsel özellikleriyle karşımıza çıkan Moonitor, mutlaka denemeniz gereken bir yazılımdır.,

Piyasa analizi yapmanıza olanak sağlayan bir yardımcı yazılım olan Moonitor, finansal işlemlerinizi güven içerisinde gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Şifrelenmiş alt yapısıyla verilerinizi daima güven içerisinde tutabileceğiniz yazılım ile piyasaya dair değişikliklerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Moonitor ile hesap bakiyenizi yüzlerce farklı para birimine dönüştürme işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Minimal boyutları ve kullanışlı menüleriyle de dikkat çeken Moonitor, zaman kazanmanıza da olanak sağlıyor. Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve daha nicesi sanal paralara da destek sunan yazılım gerçek zamanlı veriler sunuyor. Hoş grafiksel verileri ve renkleriyle de güzel bir deneyim sunan Moonitor'u sakın kaçırmayın. Eğer piyasaya dair değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız ve finansal işlemler yapıyorsanız Moonitor tam size göre diyebilirim.

Moonitor uygulamasını bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.