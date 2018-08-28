NordVPN, Mac kullanıcılarının tercih edebileceği VPN programlarından biri.

Tüm internet trafiğini - askeri düzeyde - şifreleyerek çevrimiçi güvenlik ve gizliliği sağlayan, kullanıcı verilerinin kaydını tutmayan hızlı, sınırsız VPN programı, otomatik Kill Switch (VPN bağlantısı kesildiğinde belli programların internete erişimini kesme), P2P paylaşma, reklam engelleme, TCP ve UDP protokolleri arasında geçiş, DNS ayarı gibi gelişmiş özelliklere sahip.

Mobil (Android, iOS) ve masaüstünde (Windows, Mac) en çok indirilen VPN programları arasında olan NordVPN, sadece engelli/yasaklı sitelere girmek için değil, Türkiye’ye açılmayan hizmetleri kullanmak, herkesin bağlanabildiği ortak WiFi ağlarında güvenliği korumak, YouTube gibi hız sınırlaması getirilen sitelerde yüksek hızda gezinmek için de ihtiyacınız olacak bir program. Her seviyede kullanıcının rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan VPN programı, 62 ülkede 40.000’den fazla hızlı VPN sunucusuna bağlanmanıza izin veriyor. VPN sunucularına bağlanmadan önce indirme/yükleme hızından mesafeye genel bilgi alabiliyorsunuz. Önerilen VPN sunucuları tercih edebileceğiniz gibi, dilediğiniz bir sunucuya da tek tıkla bağlanabiliyorsunuz.

NordVPN Özellikleri: