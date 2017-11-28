RememBear, Mac bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz parola yöneticisi, şifre yönetim programı. İnternet tarayıcı olarak Safari’yi kullanmıyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi şifre yöneticisi. Ücretsiz olması dışında kolay kullanılabilir olması, güçlü şifrelemeyle koruması, cihazlar arası senkronize çalışması ile öne çıkıyor.

Mac bilgisayarların varsayılan web tarayıcısı Safari’nin parola yöneticisi oldukça iyi çalışmakta. Kullanıcı adı ve şifre bölümlerini otomatik tamamlamada başarılı olan tarayıcıyı çoğu kullanıcı birincil olarak ayarlamıyor. Siz de Safari’yi arka plana atan kullanıcılar arasındaysanız ve hem ücretsiz olan hem de güvenebileceğiniz, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir parola yöneticisi arıyorsanız TunnelBear RememBear’ı tavsiye ederim.

Popüler VPN sağlayıcısının ücretsiz indirmeye açtığı şifre yönetim programı sayesinde hesaplarınızı güvende tutmak için belirlediğiniz uzun şifreleri her seferinde yazmaktan kurtuluyorsunuz. Master şifre olarak belirlediğiniz tek bir şifreyle oturum açma bilgilerinize erişebiliyorsunuz. Tabii ki diğer parola yöneticiler gibi kredi kartı bilgilerinizi de kaydedebiliyorsunuz. Sıklıkla alışveriş yaptığınız sitelerde sanal kredi kartı bilgilerinizi RememBear sizin yerinize dolduruyor.