Samsung Smart Switch, Samsung Galaxy telefon kullanıcılarının indirip kullanabileceği yazılım güncelleme, yedekleme ve veri aktarma programı. Hem Windows hem de Mac’de ücretsiz indirilebilir program, Türkçe dil desteği ve sade arayüzüyle her seviyede kullanıcıya hitap ediyor.

Samsung marka bir Android telefona sahipseniz hem mobil hem de masaüstünde kullanılabilir olan Smart Switch programını indirmenizi tavsiye ederim. Telefonunuzun yazılımını OTA’dan çok daha hızlı ve sorunsuz şekilde güncelleyebilir, eski telefonunuzdan yeni telefonunuza verileri aktarabilir ve de telefonunuzun tüm içeriğini bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Samsung Cloud yerine doğrudan bilgisayara yedeklediğinizden geri yükleme işlemi çok daha kısa sürecektir. Yazılım yükleme, veri transferi, yedekleme dışında kişi ve takviminizi senkronize etmek için de bu programı kullanabilirsiniz. Telefonunuzun tüm içeriğine de göz atma şansına sahipsiniz.

Samsung Smart Switch programı ile telefonunuz hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Telefonunuzu bilgisayara kabloyla bağladığınızda model adı, telefon numaranız, Android sürümü, dahili ve harici bellek bilgileri karşınıza çıkıyor.

Samsung Smart Switch Özellikleri: