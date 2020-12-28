Soccer Manager 2021, PC ve mobilde popüler futbol menajerlik oyunları arasında. Üstelik oynaması ücretsiz ve Türkçe!
Soccer Manager 2021, ücretsiz indirilip oynanabilir olması ve Türkçe arayüze sahip olmasıyla oyuncuların ilgisini çeken futbol menajerlik oyunu. Mobilde (Android ve iOS) en çok yüklenen futbol menajerlik oyunlarından Soccer Manager 2021, PC platformuna Steam üzerinden giriş yapıyor. Bilgisayarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz Türkçe futbol menajerliği oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.
Soccer Manager 2021 İndir
Soccer Manager 2021’de dünyanın dört bir yanından 33 ülkeden 800’den fazla takımdan birini seçip yıldız kadronuzu oluşturuyor ve yönetiyorsunuz. Futbol menajeri olarak kulübünüzü tüm yönleriyle kontrol ediyorsunuz. Antrenmanları planlamak, kulüp tesislerini geliştirmek, transfer sezonunda yeni oyuncu arayışına çıkmak, en iyi kadroyu ayarlamak, forma numaralarını belirlemek ve daha pek çok iş sizi bekliyor.
Gerçeğe yakın üç boyutlu grafikler, çekişmeli lig ve kupa mücadeleleri ile kendisine çeken Soccer Manager 2021 şu yeniliklerle oyuncuları karşılıyor:
- 33 ülkeden 800’ün üzerinde yönetilebilir kulüp
- 3 boyutlu animasyonlarla futbol stadyumu ve tesis inşası
- Kapsamlı transfer sezonu
- Takım antrenmanlarını yönetme, her maç öncesi diziliş ve kadroyu ayarlama
- Gerçekçi 3 boyutlu simülasyonla maçları izleme
- Maç sırasında ve bitiminde detaylı istatistikler
- Yönetim kurulu, oyuncular, hatta taraftarların tavrı üzerinde etkili kararlar alma
Soccer Manager 2021 Sistem Gereksinimleri
Soccer Manager 2021 oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar sistem gereksinimleri altında verilmiştir:
Sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: 1 GHz veya daha üstü
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Shader Model 3.0 uyumlu kart
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
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