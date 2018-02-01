Sony Xperia Companion (Sony PC Companion), Sony marka Android telefon kullanıcıları için hazırlanmış yazılım güncelleme, yedekleme ve onarım seçeneklerine sahip bir program. Xperia telefon sahiplerinin bilgisayarlarında kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle gelmesiyle her seviyede kullanıcıya hitap ediyor.

Windows ve MAC sistemli bilgisayarlarda ücretsiz indirilebilir Sony PC Companion ile Xperia telefonunuzu hızlı ve sorunsuzca güncellemek, veri aktarmak dışında cihazınızın yazılımsal sorununu çözebilirsiniz. Eski telefonunuzdan (Android, iPhone fark etmiyor) yeni telefonunuza rehber, sms, resim ve video aktarmak için de bu programı kullanabilirsiniz. Sadeleştirilmiş, modern yapıda ve Türkçe talimatlar içeren arayüz sayesinde tüm bu işlemleri teknik yardım almadan kendi başınıza yapabilirsiniz.

Sony Xperia Companion Özellikleri: