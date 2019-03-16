Stremio uygulaması ile Mac işletim sistemli bilgisayarınızda ücretsiz olarak dizi ve filmleri izleyebilirsiniz.

Birçok torrent kaynağını kullanarak dizi, film ve anime gibi içerikleri ücretsiz olarak izlemenize olanak tanıyan Stremio, bilgisayarınıza korsan içerik indirmeden bu tür içeriklerden faydalanmanızı sağlıyor. Aradığınız tüm içeriklere kolayca ulaşma imkanı sunan ve 720p, 1080p gibi görüntü kaliteleriyle izleyebileceğiniz Stremio uygulamasında eklentiler bölümünde yer alan tüm eklentileri yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Dizi, film ve animeler için alternatif Türkçe altyazı seçenekleri sunan Stremio uygulamasında, senkron olmayan altyazıları da ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında uygulamayı da Türkçe dil ile kullanabileceğinizi belirtmekte fayda var. Eğer siz de dizi, film, anime ve TV kanallarını ücretsiz olarak izlemek istiyorsanız, Stremio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.