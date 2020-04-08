Telegram Messenger uygulamasını hızlı, basit ve güvenilir bir mesajlaşma uygulaması olarak Mac cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Oldukça kolay kullanıma sahip ve güvenli bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak karşımıza çıkan Telegram Messenger, WhatsApp’a alternatif olma niteliği taşıyacak kadar başarılı bir uygulama diyebilirim. Pek çok gelişmiş özellik sunan Telegram Messenger uygulamasını, akıllı telefonlarınızdaki QR kodu taratarak Mac cihazlarınızdan da kullanabilmeniz mümkün hale geliyor.

Medya dosyalarınızı herhangi bir sınırlama olmadan gönderebileceğiniz Telegram Messenger uygulamasında, tüm sohbetleriniz güçlü şifreleme algoritmasıyla saklanıyor. 200.000 üyeye kadar grup sohbetleri oluşturabileceğiniz ve kalabalık ekipleri bir araya getirebileceğiniz uygulamanın tamamen ücretsiz ve reklamsız olması da en büyük avantajlardan biri diyebilirim.

Uygulama özellikleri