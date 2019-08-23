Twine, Chris Klimas tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan bir araçtır.

Etkileşimli web sayfaları şeklinde hikayeler oluşturabileceğiniz bir uygulama olan Twine, programlama bilginiz olmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araçtır. Açık kaynaklı olmasından dolayı tamamen özgür bir kullanıcı deneyimi de sunan Twine, eğer kodlama biliyorsanız geliştirebileceğiniz de bir uygulama olma özelliği taşıyor. Böylece uygulamaya yeni özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Etkileşimli web sayfaları oluşturabileceğiniz Twine ile hikayelerinizi diğer insanlarla da rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Twine uygulamasını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Twine uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.