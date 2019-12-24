Mac cihazlarınızdan video düzenleme, kod dönüştürme vb. işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız, VideoProc uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

8K’ya kadar yaygın tüm çözünürlükleri destekleyen VideoProc uygulamasında, aksiyon kameranızla veya cep telefonunuzla çektiğiniz videolardaki titrek görüntüleri kolaylıkla stabilize edebiliyorsunuz. Arka plandaki istenmeyen gürültüleri ve rüzgar sesini kaldırabileceğiniz ya da azaltabileceğiniz uygulamada balıkgözü lens bozulmasını da düzeltebiliyorsunuz.