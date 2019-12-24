VideoProc uygulamasını kullanarak videolarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz.
Mac cihazlarınızdan video düzenleme, kod dönüştürme vb. işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız, VideoProc uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
8K’ya kadar yaygın tüm çözünürlükleri destekleyen VideoProc uygulamasında, aksiyon kameranızla veya cep telefonunuzla çektiğiniz videolardaki titrek görüntüleri kolaylıkla stabilize edebiliyorsunuz. Arka plandaki istenmeyen gürültüleri ve rüzgar sesini kaldırabileceğiniz ya da azaltabileceğiniz uygulamada balıkgözü lens bozulmasını da düzeltebiliyorsunuz.
Videolarınıza filigran eklemenize de olanak tanıyan VideoProc uygulamasında büyük videolarınızı %90 oranında sıkıştırmanız da mümkün hale geliyor. 1000’i aşkın video ve ses sitesini destekleyen medya indirme motoru da sunan VideoProc uygulamasında podcast, vlog, Skype çağrıları, oyun içerikleri ve daha birçok içeriği kaydedebileceğiniz ekran kaydedici bileşenine de sahip olabiliyorsunuz. Ücretsiz deneme sürümünü indirebileceğiniz VideoProc uygulamasını yıllık 29.95 dolar ödeyerek satın alabilirsiniz.