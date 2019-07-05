Windscribe, Mac için ücretsiz VPN programı ve güvenli duvarı. Aylık ücretsiz 10GB veri kullanımına izin vermesiyle dikkat çeken kurulumu ve kullanımı kolay, yüksek güvenlikli VPN programı Windscribe, ücretsiz VPN’ler arasında en iyisi diyebilirim. Sınırsız cihaz bağlama, 10 farklı konum seçimi, reklam ve zararlıları engelleme, en hızlı sunucuyu otomatik ayarlama, kayıt tutmama, gizlilik modu, P2P, çift VPN gibi ücretli VPN programlarında bile görmediğimiz özellikleri ücretsiz veriyor.

macOS sistemi bilgisayarınıza ücretsiz indirip abonelikle, satın alımla uğraşmadan keyifle kullanabileceğiniz bir VPN programı Windscribe. Daha bilinen - popüler VPN servislerine kıyasla birçok ek özelliği ücretsiz planda sunmasıyla öne çıkıyor. Parolalarınız, e-postalarınız, anlık mesajlarınız (sohbetleriniz), indirmeleriniz gibi kişisel bilgilerinizi korurken, gönderilen ve alınan veriyi şifreliyor. Takip edilemeyen IP adresiyle internette iz bırakmadan gezinmenizi sağlıyor. Her içeriğe sansürsüz erişim elde etmenize yardımcı oluyor.

Windscribe Özellikleri