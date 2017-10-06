Mac İçin Workplace Chat, Facebook’un çalışan kişiler için özel olarak hazırladığı sohbet uygulaması. Kurumsal kullanıcıların da her daim sosyal ağda kalmalarını isteyen sosyal medya devinin masaüstü platforma çıkardığı sohbet uygulaması beta aşamasında ve sadece belli sayıda işletmenin kullanımına açık.

Workplace Chat’in web sitesine oldukça benzeyen arayüzle bizleri karşılayan Mac İçin Facebook Workplace Chat’te klasik olarak iş arkadaşlarınızla fotoğraf ve yazı paylaşabiliyor, GIF ve emoji gönderebiliyorsunuz. Sol panelde iş arkadaşlarınız listelenirken orta bölmede paylaşımlar, sağ tarafta da bildirimleriniz yer alıyor. Bildirim demişken her zaman olduğu gibi iş arkadaşlarınız paylaşımda bulunduğunda masaüstünüzün köşesinde anında görüyorsunuz.

Kısıtlı da olsa ekran paylaşım özelliğine sahip olan Workplace Chat’in masaüstü sürümü macOS 10.9 (Mavericks) ve üzeri işletim sistemlerinde çalışıyor.