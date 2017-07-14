MacERP ile firmanızın kaynaklarını verimli bir şekilde takip ederek doğru planlama yapabilirsiniz

MacroSoft ERP Enterprise Resource Planning ya da kısa adıyla MacERP işletmelerin ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiş bir kaynak yönetim programı olarak tanımlanabilir.

MacERP, farklı ihtiyaçları karşılayan farklı modülleri bir araya getirmekte. Muhasebe modülünden nakliye modülüne uzanan birçok modül program içinde yer almakta. Bu modüllerin listesine ve modüllerin ne işe yaradıklarına kısaca göz atalım:

Malzeme Yönetimi:

Firmanız altında şubelerinizi, şubeleriniz altında depolarınızı tanımlayabilir, yetkilendirebilirsiniz. Tüm raporları şube ve depo bazında alarak performans ve verimlilik analizlerinizi yapabilirsiniz.



Satış ve Dağıtım:

Satış ve Dağıtım Modülü, satış öncesi aktivitelerinden başlayarak satış, sevkiyat ve faturalamaya kadar devam eden iş süreçlerini yönetir.



Satınalma Yönetimi:

Satınalma Yönetimi Modülü, Mevcut pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar.



Finans Yönetimi:

Finans Yönetim sisteminin temel modülüdür. Mali İşlemler ile ilgili bütün modüller bu modül ile entegre olarak çalışmaktadır. Mali mevzuata ait tüm raporlar ile yönetim karar destek raporlarının birçoğu bu modülden alınmaktadır.

Bu modülde; ortak hesap planı tanımlama, çoklu dövizli işlem yapabilme, konsolide Mizan ve Mali Tablolar oluşturabilme, Muhasebe Fişlerinden bilginin kaynağına ulaşma ve özel kodlara göre raporlama imkanı bulunmaktadır.

Cari Hesap:

Müşteri ve Satıcı bazlı tutarsal raporlamalar bu modülden yapılmaktadır. Cari kartlarda döviz türleri, çek/senet, risk takibi, ödeme planı, müşteri grubu, bölge kodu, açıklama vs. tanımlanabilmektedir.



Banka:

Üst hesaplara konsolide banka işlemlerinin takibi yapılabilmektedir. Banka hareket türleri tanımlanarak, banka işlemlerinin koordinasyonu ve takibi sağlanmakta, çoklu döviz girebilme imkanı ile banka hesaplarındaki farklı dövizler takip edilebilmektedir.



Kasa:

Çok sayıda kasa kartı tanımlanabilir. Kasa Fişinden Muhasebe, Cari ve Bankaya kayıt girilebilir. Kar Merkezi ile entegre çalışabilir. Kasa bazında onay sistemi mevcuttur.



Çek/Senet:

Çek/Senet modülü; Giriş, Çıkış, Tahsil/Tediye, İade ve Dekont İşlemlerinden oluşmaktadır. Çek/Senetler vadesindeki tahmini kurlar ile istenilen döviz cinsinden raporlanabilir. Kur farkı işlemleri yapılabilmektedir. Çek/Senet Kartlarında geriye doğru değişiklik yapmak mümkündür



Kalite Kontrol:

MACERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülü, sipariş bazlı, parti bazlı, miktar ve/veya zaman bazlı kontrol kriterleri sayesinde gerekli ve yeterli kalite kontrolün yapılmasını sağlar.



Talep Yönetimi:

Satınalma talebi ile stoklanan (stok kodu olan) veya stoklanmayan (stok kodu olmayan, stok miktarı takip edilmeden doğrudan tüketim olan kabul edilen nesneler) talep edilebilir, her biri için “ne zaman gerektiği” belirtilebilir. Yönetim Analiz Raporları MACERP'nin bütün modülerinin raporlanması ve analiz edilmesini sağlayan modüldür.



Nakliye İşlemleri:

Satış ve dağıtım modülü ile entegre çalışmaktadır. yapılan satışların sevkiyat emrine ve ağıtım rotalarına göre hangi araçlarla hangi bölge ve noktalara sevk edileceğini takip eder ve raporlanmasını sağlamaktadır.



El Terminali Yönetimi:

MACERP Mobil terminal modülü ile gelen malzemelerin fatura, irsaliye, teslimat fişlerini sisteme girişini yapabilir, ayrıca yapılan sevkiyatların doğru bir biçimde yükleme emrine bağlı olarak ürünlerin barkodları okutarak hatasız sevkiyat geçekleştirebilir.



Paketleme Modülü:

Üretim modülü ile tümleşik olarak çalışmaktır. Üretilen malzemelerin parti, lot, tarihine göre barkodlanması ve depolanması işlemini sağlamaktadır



Üretim ve Üretim Maliyetlendirme Yönetimi:

Üretim süreçlerinin etkin takibi için MACERP Üretim Yönetimi Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin ötesinde karşılar. Bu modül ile; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoğa imalat ve müşterek imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan farklı üretim şekillerinin süreçleri tanımlanıp, planlaması yapılarak denetlenebilir. MACERP Üretim Yönetimi Modülü kullanıcılara, kurumun üretim çizelgesine en uygun olan planlamayı yapma imkanı sunar.



Yükleme Modülü:

Yükleme modülü el terminali modülü ile tümleşik çalışmaktadır



Puantaj Yevmiye Modülü:

PDKS sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır, işletme içersinden çalışan personelin yevmiye, mesai çalışmalarını takip edilmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır.