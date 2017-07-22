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Magic Hero: Last HP Duels
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Magic Hero: Last HP Duels

(Android)
Magic Hero: Last HP Duels İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels

Android için Beceri Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 17 dakika önce

Farklı karakterleri kullanabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu

Magic Hero: Last HP Duels, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Harika kontrollere ve sürükleyici kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçierebiliyorsunuz.

Basit ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan bir beceri oyunu olan Magic Hero: Last HP Duels, arkadaşlarınıza karşı mücadele edebileceğiniz zevkli bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda ekrana dokunarak ilerliyor ve karşınıza çıkan düşmanların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda farklı karakterler kullanabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda sihirbazlık yapıyorsunuz. Farklı büyüler kullanabileceğiniz oyunda karanlıkların efendisini yenmeye çalışıyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz oyunda en iyi kimin olduğunu gösterebilirsiniz. Eğer basit oyunlardan hoşlanıyorsanız Magic Hero: Last HP Duels sizi bekliyor.

Magic Hero: Last HP Duels oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Talgame
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