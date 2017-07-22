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Magic Hero: Last HP Duels
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Magic Hero: Last HP Duels

(iOS)
Magic Hero: Last HP Duels İndir Hemen İndir

30 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels
Magic Hero: Last HP Duels

iOS için Beceri Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Becerilerinizi sınayabileceğiniz ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu

Magic Hero: Last HP Duels, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli bir kurguya sahip olan oyunda büyü yaparak düşmanlarınızın üstesinden geliyorsunuz.

Becerilerinizi sınayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyun olan Magic Hero: Last HP Duels, zevkli bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Zorlu seviyelere sahip olan oyunda karanlıkların efendisini yenmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyor ve bağımlılık yaşayabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda farklı büyüler yapabiliyor ve farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Eğer zevkli ve basit bir oyun arayışındaysanız Magic Hero: Last HP Duels tam size göre diyebilirim. Yüksek puanlara ulaşıp liderlik koltuğuna ulaşabileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

Magic Hero: Last HP Duels oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Talgame
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