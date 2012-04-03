ManicTime3.8.3
Kişisel Zaman Yönetimi Uygulaması
ManicTime ile bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanlarda ne ile ne kadar meşgul olduğunuzu rahatlıkla takip edebilir ve bu doğrultuda gerektiği zamanlarda hangi projelere ağırlık verip hangi projeleri hafifletmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.
Program sizin için bilgisayarınızın ne kadar süre açık kaldığını, hangi uygulamaları ve dökümanları daha çok kullandığınızı kaydederek istediğiniz zaman sizin için listeler. Ayrıca ManicTime bu kayıtlı bilgileri istatistiksel verilerle de desteklemektedir.
Programın Özellikleri:
- Otomatik izleme
- Etiketleme zamanı
- Belge izleme
- Verileri silme
- Kayıtları silme
- En popülerler çizelgeleri
- Yedekleme
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Fransızca İngilizce Türkçe Almanca italyanca ispanyolca
- Toplam:
- 1,484
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Manic Time
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