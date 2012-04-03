?     Geri Bildirim
ManicTime
TamindirWindowsEğitim Ve Ev YazılımlarıÇeşitliManicTime

ManicTime

3.8.3
ManicTime İndir Hemen İndir

8.07 MB
Editör Puanı: 4/5
4
ManicTime
ManicTime
ManicTime

Kişisel Zaman Yönetimi Uygulaması

Can Çevrim Son güncelleme 9 dakika önce

ManicTime ile bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanlarda ne ile ne kadar meşgul olduğunuzu rahatlıkla takip edebilir ve bu doğrultuda gerektiği zamanlarda hangi projelere ağırlık verip hangi projeleri hafifletmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Program sizin için bilgisayarınızın ne kadar süre açık kaldığını, hangi uygulamaları ve dökümanları daha çok kullandığınızı kaydederek istediğiniz zaman sizin için listeler. Ayrıca ManicTime bu kayıtlı bilgileri istatistiksel verilerle de desteklemektedir.

Programın Özellikleri:

  • Otomatik izleme
  • Etiketleme zamanı
  • Belge izleme
  • Verileri silme
  • Kayıtları silme
  • En popülerler çizelgeleri
  • Yedekleme

ManicTime için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Fransızca İngilizce Türkçe Almanca italyanca ispanyolca
Toplam:
1,484
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Manic Time

Çeşitli Popülerleri

  1. Sweet Home 3D
    Sweet Home 3DÜcretsiz 3D İç Dekorasyon Programı
  2. DemirSoft Hesap Makinesi
    DemirSoft Hesap MakinesiÜcretsiz Hesap Programı
  3. Öss Tercih Robotu (Excel formatlı)
    Öss Tercih Robotu (Excel formatlı)ÖSS Tercih Robotu Programı
  4. Okul Zil Programı
    Okul Zil ProgramıOkullar için Zil Sistemi Programı
  5. Soru Matik
    Soru MatikSoru Çözme Programı