ManicTime ile bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanlarda ne ile ne kadar meşgul olduğunuzu rahatlıkla takip edebilir ve bu doğrultuda gerektiği zamanlarda hangi projelere ağırlık verip hangi projeleri hafifletmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Program sizin için bilgisayarınızın ne kadar süre açık kaldığını, hangi uygulamaları ve dökümanları daha çok kullandığınızı kaydederek istediğiniz zaman sizin için listeler. Ayrıca ManicTime bu kayıtlı bilgileri istatistiksel verilerle de desteklemektedir.

Programın Özellikleri: