Marble, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir dünya haritası programı olarak karşımıza çıkıyor. Kolay bir kullanıma sahip olan program ilginç özellikleriyle de dikkatimizi çekmeyi başarıyor.

Dünyayı keşfetmeye başlayabileceğiniz bir ortamı sunan Marble, gerçek zamanlı güncellenen haritalarıyla karşımıza çıkıyor. Uydulardan çekilen fotoğraflarla dünyayı izleme imkanı sunan program, bunun yanı sıra uzayın derinliklerine inmenize de yardımcı oluyor. Diğer gezegenlere de gezinti yapma imkanı sağlayan program, Google Earth'a alternatif olarak tercih edilebilecek bir programdır. İklim bilgilerini görüntüleyebileceğiniz programda Uluslararası Uzay İstasyonu'na da göz atabiliyor ve diğer uyguların yörüngelerine bakabiliyorsunuz. Çevrimiçi ve çevrimdışı hizmet sunan uygulamanın mobil sürümünü de telefonlarınızda kullanabiliyorsunuz.

Sokak görünümleri özelliğine de sahip olan program ile özellikle gideceğiniz bir yere göz atabilir ve önceden bilgi sahibi olabilirsiniz. Aradığınız bir yeri kısa yoldan bulmanıza yardımcı olan Marble, mutlaka bilgisayarlarınızda olması gereken bir programdır diyebilirim. Kolay bir kullanıma sahip olan program ile çoğu işi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı bulut haritasına da sahip olan uygulama ile hava durumu hakkında da tahminlerde bulunabiliyorsunuz.

Marble programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.