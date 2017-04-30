Marble, dünyanın dört bir yanını keşfetme imkanı sunan bir harita uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. İşlevsel özelliklere sahip olan uygulama ile çeşitli konularda bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Gerçek zamanlı haritalara sahip olan Marble, uydulardan gelen istatistiklere göre oluşturulan bir takım haritalara erişim imkanı sunuyor. Sürekli güncellenen yapısıyla da ilgi çeken programda iklim, hava durumu ve tarih haritalarına göz atabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı bulut haritasına göz atabileceğiniz program ile hava durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Çevrimiçi kullanabileceğiniz programı çevrimdışı da kullanabiliyorsunuz. Dünyanın her yanını gezme imkanı sunan Marble ile aynı zamanda diğer gezegenlere de ufak bir gezinti yapabiliyorsunuz. Google Earth'a alternatif olarak tercih edilebilecek olan Marble'ı mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir kullanıma ve basit bir arayüze sahip olan program ile aradığınız sokakları kısa yoldan bulabiliyorsunuz. Bilgisayarlarınızda mutlaka olması gereken bir harita uygulaması olarak nitelendirebileceğim Marble'ı sakın kaçırmayın. Sokak görünümü modunu da bünyesinde barındıran Marble ile gideceğiniz bir yeri önceden keşfedebilir ya da isteseniz bilmediğiniz yerlere göz atabilirsiniz.

Marble programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.