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Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha Alıyor

Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Alıyor

Ne kadar başarısız olursa olsunlar, Marissa Mayer ve onun kalibresindeki CEO'lar, ayrıldıkları işlerinden multimilyoner olarak çekiliyorlar. Çünkü Amerika'da kurumsal altyapı biraz farklı işliyor. Yahoo'nun medyatik CEO'su Marissa Mayer'de bu döngüde, minik bir detay olarak uzun süre konuşulacak.

Her neyse biz, haberin özü "zenginin parası editörün çenesini yorar" tarzında bir yazıya dönüşmeden devam edelim.

Evet, Yahoo'nun işi bırakan CEO'su Marissa Mayer, ayrılınca daha çok para kazanacağını bir şekilde kestirmiş olmalı. Ama hayır, durum bu kadar basit değil, çünkü 4.48 milyar dolar karşılığında Verizon'a satılan şirketin satış işlemine son onayı vermesi Marissa Mayer'a bir servet kazandırmaya devam ediyor. Yahoo'nun eski CEO'su Mayer, New York Times'ta yayınlanan habere göre, Haziran ayında son kez onaylanacak satış işlemi sonrasında, bugünkü değeri 186 milyon dolar olan hisse senetlerinin bedelini de tazminat olarak alacak. Oysa Mayer, Yahoo'nun tepetaklak olmasından sorumlu bir yönetici ve 2014'teki hack skandalı nedeniyle şirket tarafından suçlu bulunmuş ve 2 milyon dolarlık ikramiyesinden de olmuştu. Hisse senetlerinin bedelinin meblağı bir kenara Mayer toplam olarak maaş ve ikramiyelerinin 5 yıllık bedelinde bunun üstüne eklediğinde 200 milyon dolara yakın para alacak.

Amerikan rüyası dedikleri şey pek de yalan olmasa gerek!

Marissa Mayer'in İşine Son, Maaşına Zam!

Yahoo Güvenlik Açığı Skandalında Kabak, Marissa Mayer'in Başına Patladı

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Yazar: - 26.04.2017

Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha Alıyor İçin Yorum Yaz

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