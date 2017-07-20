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Marissa Mayer'in Gözü Yeniden CEO Koltuğunda

marissa mayer yeniden ceo olmak istiyor

Yahoo’nun Verizon’a satılmasından sonra CEO’su Marissa Mayer, yüksek bir tazminatla şirketten ayrılmıştı. Mayer şimdi CEO olarak başına geçeceği başka bir şirket bakıyor.

Marissa Mayer, Yahoo’nun satış işlemleri bittikten sonra, 2012’den bu yana çalıştığı bu yerde kalmak istediğini açıklamış fakat sanıyorum bir şeylerde anlaşamamış ve daha sonra verdiği bir röportajda artık Google ürünleri kullanacağı için mutlu olduğunu dile getirmişti. Böylelikle Yahoo’da bir geleceği olmadığını anladığımız Mayer’den bir süredir ses yoktu. Sansayonel CEO, kendisi için uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Business Insider’ın raporuna göre Mayer, yeniden CEO olarak çalışmak istiyor.

Google’dan Yahoo’ya geçtiğinden bu yana listelerde iyi CEO’lar arasında yer alan Mayer’e teklifle gitmeyi düşünenler de maddi açıdan çekiniyor olabilir. Sonuçta internet sektöründe oldukça başarılı Mayer’in isteyeceği fahiş fiyatları kabul edecek firma sayısı sınırlı.

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Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha Alıyor

Yahoo Güvenlik Açığı Skandalında Kabak, Marissa Mayer'in Başına Patladı

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Yazar: - 20.07.2017

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