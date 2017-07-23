Uzak Doğu dövüş tekniklerini en ince ayrıntısına kadar deneyimleyin!

Oynaması ücretsiz bu taktiksel kart oyununda, Kung Fu’nun gizemlerini öğrenecek, Chi enejisini kontrol edecek, Dim Mak’ın ölümcül vuruşlarını öğreneceksiniz.

Martial Arts Brutality’de amacımız kendi karakterimizi güçlendirebildiğimiz kadar güçlendirmek. Bunu yapmak için de kartlar topluyor, yeni yetenekler öğreniyoruz. Aldığımız ya da alacağımız her kartın bize hangi güçleri vereceği önceden görebildiğimiz gibi bu vuruşların rakibimizde nasıl etkiler oluşturduğunu izleyebiliyoruz. Kazandığımız her dövüşün ardından puanlar kazanıyor ve bu puanlarla topladığımız kartlarla karakterimizi daha ölümcül hal getirebiliyoruz.

Online özellikleri de bulunan oyunda, tek başımıza dövüşebildiğimiz gibi gruplar halinde dövüşlere girerek, en iyinin kim olduğunu da millete öğretebiliyoruz. Görselliği ile dikkat çeken oyuna dair daha ayrıntılı bilgiler ise hemen aşağıdaki videoda: