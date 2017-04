Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series eğer Marvel evreninde geçen farklı ve sürükleyici bir maceraya atılmak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil macera oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler üzerinde oynanabilen Marvel's Guardians of the Galaxy, daha önceden The Walking Dead, Game of Thrones ve Batman gibi başarılı oyunlar geliştirmiş Telltale Games tarafından bize sunuluyor. Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series'de kahraman olmaya ve evreni kurtarmaya hiç de gönüllü olmayan 6 kahramanın hikayesi konu alınıyor. Kanun kaçakları olan Star Lord, Gamora, Drax, Rocket ve Groot kainatın kaderini belirleyecek bir savaşın eşiğinde tahmin edilemeyen güçlere sahip bir cismi keşfediyorlar. Her birinin bu cisme sahip olmak istemesi için kendilerine özel nedenleri bulunuyor; fakat düşmanları da aynı arzuyla cismin peşine düşüyor. Bize düşen görev ise kahramanlarımızın seçim yapmalarını sağlamak.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, diğer Telltale oyunları gibi oyuncu tarafındna yönlendirişlen bir hikayeye sahip. Diyaloglara hangi cevabı vereceğinizi, kritik anlarda hagni kararların alınacağını veya hangi eylemlerin yapılacağını siz belirliyorsunuz. Bu karalarınıza bağlı olarak da hikaye ilerliyor ve farklı sonlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, bölümler halinde yayınlanıyor. İndireceğiniz bu sürüm oyunun ilk bölümünü içeriyor. Sonraki bölümler ise uygulama içinden satın alınabiliyor.