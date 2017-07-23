Marvel's Inhumans'ın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Marvel'in yeni dizisi Marvel's Inhumans için yeni bir fragman paylaşıldı. Yeni fragmanda diziyle mutantların yeteneklerine değinilmiş.

Son dönemlerde Marvel'ın dizi evreni gittikçe genişliyor. Agent of Shield gibi yapımlarla dizi dünyasına adım atan Marvel, daha sonrasında Daredevil, Iron Fist ve Jessica Jones gibi dizilerle evrenini genişletti. Son olarak da The Defenders ile gündemde olan firma, şimdi de Marvel's Inhumans ile geliyor.

Marvel's Inhumans için ilk fragman 29 Haziran'da paylaşılmıştı. Paylaşılan fragmanda dizinin ana hatları kısa bir şekilde gösterilmişti. Bu yeni fragmanda ise daha fazla detay verilmiş. Dizideki inhumans denilen mutant benzeri karakterlerin yetenekleri gösterilmiş.

Marvel's Inhumans dizisi ABC kanalında yayımlanacak. İlk bölümü ise IMAX olarak 1 Eylül'de çıkış yapacak. Kostümleri görünce yaslara boğulsam da güzel bir dizinin bizleri beklediğini düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum.

DC Karakteri Shazam, Beyaz Perdeye Uyarlanıyor

Kingsman: The Golden Circle 2'den Nefes Kesen Yeni Fragman!