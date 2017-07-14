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Mass Effect: Andromeda'nın Demosu Çıktı

Mass Effect: Andromeda'nın Demosu Çıktı

Eğer Mass Effect: Andromeda'yı satın almadan önce test ederek oyunun ödeyeceğiniz parayı hak edip hak etmeyeceğine karar vermek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. BioWare tarafından geliştirilen oyunun yayıncısı Electronic Arts, dijital oyun platformu üzerinde Mass Effect: Andromeda demo sürümünü yayınladı.

Yayınlanan demo sürümü oyunculara oyunun 10 saat boyunca oynayabilme imkanı veriyor. Aslında Mass Effect: Andromeda demosu daha önceden yayınlanmıştı; fakat sadece Origin Access üyelerine özel bir demoydu. Şimdi ise bütün oyuncular bu demoyu indirip oynayabiliyorlar. Electronic Arts, demonun bütün platformlar için yayınlandığı bilgisini paylaşmakta, yani PC oyuncularının yanısıra PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları da demoyu oynayabilecekler.

Geçtğimiz günlerde Denuvo telif koruma sistemini kullanmayı bırakan Mass Effect: Andromeda, çok parlak olmayan birç ıkış yapmıştı. Oyundaki karakter animasyonları düşük kaliteden ötürü sertçe eleştirilmişti. Bu eleştirilerin haklı olduğu da söylenebilir, Mass Effect: Andromeda'dan yıllar önce çıkmış Witcher 3 bile bu yeni oyundan çok daha kaliteli yüz animasyonlarına sahipti. Neyse ki BioWare sonradan yayınladığı yamalarla bu eksiği kapatmak için çabalamıştı. Oyunun son hali, ilk haliyle karşılaştırıldığında nispeten daha iyi.

Mass Effect: Andromeda'nın demosunu indirip oynamaya başlamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Mass Effect: Andromeda
Mass Effect: Andromeda Uzay Temalı RPG Oyunu

Mass Effect Andromeda Denuvo'yu Bıraktı

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Yazar: - 14.07.2017

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