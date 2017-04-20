Massive Warfare eğer yoğun aksiyon arıyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz online altyapıya sahip bir mobil savaş oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Massive Warfare'de birçok farklı aracı kullanabileceğimiz savaşlara katılıyoruz. Massive Warfare'i dilerseniz bir tank oyunu gibi oynayabilir, karada tanklarınızı kontrol ederek düşmanlarınızla savaşabilir, dilerseniz bir helikopter oyunu gibi oynayarak havadan düşmanlarınıza ölüm yağdırabilir ya da zırhlı gemilerinizle denizde çarpışabilirsiniz. Oyunda bahsettiğimiz araçlar haricinde birçok farklı zırhlı savaş aracı da yer almakta. Oyuncular savaşlarda kullandıkları araçları diledikleri gibi modifiye edip geliştirebilmekteler.

Massive Warfare'in oynanışı top down shooter oyunlarına benziyor. Oyunda araçlarımızı kuşbakışı kamera açısıyla kontrol ediyoruz. Massive Warfare içinde birçok farklı oyun moduna da yer verilmekte.

Massive Warfare'in ortalama bir grafik kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.