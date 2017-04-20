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MasterCard'ın Son Teknolojisi: Parmak İzi Şifreli Kartlar

mastercard parmak izli kartları

Kullanılan en güvenilir anahtarlardan olan parmak izi, teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşmaya devam ediyor. Kasa, kapı ve telefonlarımızdan sonra bankacılık işlemlerinde de kullanılmaya başlanacak güvenlik sistemine öncü marka, MasterCard olacak.

Şu an Güney Afrika’da test aşamasında olan sistem kullanıma geçildiğinde, kartla alışveriş esnasında kullanılan pin ya da imza uygulamaları tarihe karışacak. MasterCard’ın bu yeni sistemiyle, kredi ve banka kartları ödemelerini düzenleyen uluslararası standart olan EMV içine parmak izinin şablonu kaydedilecek ve ödeme esnasında kartın size ait olduğunu onaylamak için parmak izi okuyucuları devreye girecek.


Videoda parmak izi okuyuculu yeni kartları deneyen Cherlynn Low’a göre, yeni kartlar aşina olduğumuz banka ve kredi kartlarından çok da farklı değil. Yeni kartların kalınlığı ve ağırlığının şaşırtıcı şekilde ‘normal’ olduğunu vurgulayan Low, bir demo esnasında MasterCard temsilcisinin kartını kullanmaya çalıştığında, ‘işlem engellendi’ yazısının çıkıp makbuzun kesilme hızına oldukça şaşırdığını dile getiriyor.

Yeni teknolojinin tüm Dünya’ya yayılması zaman alacak olsa da, ana babasının kartını çalıp alışveriş yapan evlatlara ufaktan telaş gelmesi için tam zamanı!

Yazar: - 20.04.2017

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